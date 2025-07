Mulher é investigada por falsa denúncia de roubo de celular em Campo Grande

Mulher confessou o crime / PCMS

A equipe responsável pelas investigações, especializada em apurar casos de roubo e furto, identificou contradições no relato da suposta vítima. Apesar disso, deu continuidade ao trabalho e conseguiu localizar pessoas que haviam feito transferências bancárias por meio do aparelho, além de encontrar o celular em posse de terceiros.

Uma mulher de 48 anos é investigada pela Polícia Civil de Campo Grande por falsa comunicação de crime, após afirmar ter sido vítima de um roubo no dia 22 de junho, no bairro Coronel Antonino. Segundo o registro feito na 2ª Delegacia de Polícia, ela alegou ter sido abordada por dois homens em uma motocicleta, nas proximidades do CEASA, que teriam levado seu celular.

Um dos envolvidos nas transações financeiras, um homem de 39 anos que está preso, foi ouvido pela polícia e apresentou uma versão completamente diferente dos fatos. Ele contou que, na verdade, a mulher esteve em sua casa no dia do ocorrido, junto com outros usuários de drogas. Após uma discussão com outra mulher no local, ela teria sido ferida com uma faca no braço e fugido, deixando o celular para trás. O aparelho teria sido vendido posteriormente por outros frequentadores da residência.

Ainda conforme as investigações, as transferências bancárias feitas a partir do celular foram realizadas pela própria mulher, com o objetivo de adquirir pasta base de cocaína e cigarros.

Confrontada com as informações apuradas, ela confessou ter inventado o assalto para justificar os ferimentos e o desaparecimento do celular à família. Em depoimento, afirmou que usa drogas há cerca de três anos e que esconde essa realidade do marido e dos filhos. Segundo ela, tem frequentado pontos de consumo de entorpecentes em áreas conhecidas como “Carandiru” e “Imperial”, em Campo Grande.

O celular foi recuperado e devolvido à investigada. Ela deverá responder criminalmente por falsa comunicação de crime, enquanto a polícia continua apurando os desdobramentos do caso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!