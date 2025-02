Irmão e a cunhada foram encaminhados para a delegacia / Jornal Midiamax

Mulher é libertada de cárcere em assentamento de Terenos

Na manhã desta sexta-feira (14), uma mulher, cuja identidade ainda não foi revelada, foi resgatada de cárcere em um assentamento na região de Terenos.

A vítima foi encontrada com ferimentos e sinais de irritação na pele, sendo socorrida por uma equipe da Polícia Militar.

Enquanto a PM estava no local, o irmão e a cunhada do suspeito entraram em contato com a vítima, fazendo ameaças, de acordo com o Jornal Midiamax.

O responsável pelo cativeiro ainda não foi encontrado, mas o irmão e a cunhada foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos. As investigações seguem em andamento para localizar o autor.