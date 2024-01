Mulher é morta a facadas durante bebedeira com colega

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Uma briga entre duas mulheres durante bebedeira, na cidade de Amambai, terminou com uma delas, de 32 anos, morta a golpes de faca. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (15).

A suspeita, de 26 anos, segundo o Campo Grande News, também estava com ferimentos leves e foi presa em flagrante.

As duas estavam na casa de uma terceira pessoa, onde ingeriam bebidas alcoólicas. Em determinado momento, segundo o dono do imóvel, elas começaram a discutir e foram expulsas do local.

Neste momento, a mulher de 32 anos que já estava com uma faca e do lado de fora da casa, desferiu um golpe contra a mais jovem, que conseguiu desarmar a rival. Na sequência, a suspeita passou a desferir vários golpes contra a vítima, que atingiram o queixo e pescoço. A vítima caiu no chão e a suspeita ainda tentou correr, mas também estava ferida.

As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Regional de Amambai, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Já a suspeita foi medicada e teve os ferimentos tratados. Na sequência, acabou presa em flagrante por homicídio e levada para a delegacia de Polícia Civil.

Em setembro de 2014, a vitima foi presa por envolvimento na morte de Eliezer Sebastião Rodrigues, 22 anos. O jovem foi morto a facadas na Aldeia Limão Verde em Amambai.