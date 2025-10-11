Mulher é morta a facadas pelo companheiro em fazenda de MS

Equipe do SIG / PCMS

A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher de 48 anos ocorrido na madrugada desta sexta-feira (10), em uma propriedade rural conhecida como Fazenda Marival, localizada a cerca de 45 quilômetros do município de Paranaíba, no leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as autoridades, a vítima foi atingida por golpes de faca durante uma discussão com o companheiro, de 30 anos. O casal vivia junto há aproximadamente cinco meses, e testemunhas relataram que o relacionamento era marcado por ciúmes, agressões e ameaças, embora não houvesse registros formais anteriores.

A mulher chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa de Paranaíba, mas morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. O suspeito acompanhou o atendimento no hospital e foi detido ainda na recepção, após a equipe médica acionar a Polícia Militar ao saber que ele seria o autor do ataque.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a prisão em flagrante com o apoio de equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba. O local do crime passou por perícia, e testemunhas foram ouvidas.

Durante a apuração inicial, foi constatado que o homem já possui histórico de violência doméstica em Rondônia, o que aponta para um padrão de comportamento reincidente.

O caso é investigado como feminicídio — crime motivado por violência de gênero. As apurações seguem sob responsabilidade da DAM, conforme os protocolos adotados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

