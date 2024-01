Mulher é morta a golpes de facão

Divulgação

Uma mulher foi morta a golpes de facão em São Gabriel do Oeste, na noite de sexta-feira, 12.

O corpo da vítima foi encontrado numa esquina do Jardim Gramado,

Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas ela morreu no local, perto de sua residência. Um sobrinho da vítima foi ferido no rosto com o facão e socorrido por terceiros.

Ele está no hospital municipal de São Gabriel do Oeste, sem risco de morte.

O autor do crime se apresentou na delegacia neste sábado e está preso. Os nomes da vítima e do autor não foram divulgados.