Mulher é morta a tiros dentro de carro em Campo Grande após pedir carona

Mulher foi alvejada diversas vezes / Midiamax

Uma jovem foi morta a tiros na região do Bairro Jardim Botânico, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira, 10. A mulher foi identificada como Gabriela de Oliveira e morreu após pedir carona.

Segundo o Midiamax, Gabriela seria dependente química e estaria em um bar no local. Em certo momento, ela pediu carona a um conhecido de 58 anos, motorista de um Fiat Uno, para que ele a levasse até a casa da mãe dela, que fica nas proximidades.

No momento em que Gabriela entrou no carro, o suspeito chegou a pé. "Toma o que você queria Gabi", disse antes de efetuar seis tiros contra a vítima, que já estava sentada no banco do passageiro, ao lado do motorista. O condutor não foi atingido.

O assassino fugiu a pé logo após o crime. O motorista do Fiat Uno levou ela até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, porém Gabriela veio a óbito.

Polícia realiza diligências atrás do criminoso. O para-brisa do carro ficou com as marcas dos tiros. A polícia trabalha com as hipóteses de feminicídio ou acerto de contas.