Mulher é morta atropelada pelo ex-marido

Polícia Civil / Ilustrativa

Roseli Silva de Paula morreu na madrugada deste sábado (30), depois de ser atropelada pelo próprio marido de 34 anos em Cassilândia. Ela chegou sem vida à unidade de saúde.

Informações do Mídiamax apontam que o marido de Roseli a levou até a unidade de saúde, apenas de sutiã, short e a calcinha abaixada, com marcas de pneus no tórax, pescoço e marcas de cordas.

Aos médicos, ele disse, inicialmente, que Roseli havia caído e ele acabou atropelando a vítima.

Mas, depois o homem mudou sua versão dizendo que não se lembrava do que havia ocorrido.

O homem chegou a ser levado para a delegacia, mas acabou sendo liberado logo após os esclarecimentos.