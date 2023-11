Mulher é morta com golpes de faca pelo ex-marido em Nova Alvorada do Sul

Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos, foi morta com golpes de faca na madrugada deste sábado (4) em Nova Alvorada do Sul - a 120 quilômetros de Campo Grande. O suspeito de ter cometido o crime é seu ex-marido, Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, que até o momento não foi localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Jeremias havia chegado na residência onde Cleyde estava na companhia do seu atual marido por volta das 4h e invadiu o imóvel, ateando fogo na parte da sala e também na motocicleta da vítima.

O companheiro da mulher levantou-se para verificar o que estava acontecendo, quando foi atacado pelo suspeito, causando lesões nos dois braços provocados por uma faca. Na sequência, o acusado foi até o quarto onde estava Cleyde e desferiu duas facadas, uma no braço esquerdo e outra na altura do tórax.

Equipes do Hospital Municipal Francisca Ortega socorreram a mulher, que deu entrada no hospital com parada cardíaca e mesmo com a tentativa de reversão do quadro, minutos após, foi declarado seu óbito. O atual marido da vítima também foi atendido pela equipe da unidade hospitalar diante dos seus ferimentos, ele que foi socorrido pela Polícia Militar.

Ainda conforme as informações, Cleyde possuía medida protetiva contra Jeremias, que vinha a ameaçando por alguns dias.

A Polícia Militar e a Polícia Civil chegaram a realizar algumas rondas nas áreas da cidade e também em uma fazenda onde ele poderia estar, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado como feminicídio, dano no âmbito da violência doméstica, descumprir decisão judicial e tentativa de homicídio