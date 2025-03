Mulher Ã© morta e corpo encontrada em cova rasa na Capital

Reprodução TopMídiaNews

Uma mulher de 40 anos foi assassinada no fim da tarde deste sábado de Carnaval (1º) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Após o crime, o corpo foi encontrado enterrado.

O homicídio aconteceu na rua Filipinas, isolada por três viaturas da Polícia Militar. Um homem, sem camisa, foi preso ainda na calçada da residência, sendo o principal suspeito do feminicídio.

Além da brutalidade do assassinato, a vítima teve o corpo carbonizado antes da tentativa de ocultação do cadáver. As primeiras informações indicam que ela pode ter sido morta a pedradas.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações e apurar as denúncias do crime.