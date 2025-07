Mulher é presa ao tentar despachar gerador com 90 kg de maconha em Dourados

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas / PCMS

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (11) em Dourados, ao tentar despachar um gerador com 90 quilos de maconha escondidos no compartimento do motor. A prisão foi efetuada por policiais civis da Primeira Delegacia de Polícia, após denúncia sobre o transporte da droga.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu informações de que um veículo Volkswagen Saveiro, de cor prata, estaria sendo utilizado para transportar entorpecentes que seriam enviados para o estado do Rio de Janeiro. O carro foi localizado em uma transportadora no bairro Chácara Califórnia.

No local, os agentes abordaram a suspeita no momento em que ela se preparava para enviar o equipamento. O forte odor de maconha, o peso desproporcional do gerador e a presença de parafusos soltos despertaram a atenção dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria.

Durante a inspeção, foram encontrados 90 tabletes de maconha, totalizando 90 quilos e 100 gramas da droga. Além do entorpecente, foram apreendidos três celulares, a nota fiscal do gerador e o veículo utilizado para o transporte.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico interestadual.

