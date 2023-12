Mulher é presa após esfaquear marido várias vezes em Campo Grande

Mulher foi presa / Natália Alcântara/ Midiamax

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 15, após esfaquear várias vezes o marido de 51 anos, no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo o Midiamax, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro.

O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, quando a polícia foi chamada depois da mulher ser vista ensanguentada e gritando no meio da rua. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a mulher descontrolada e falando palavras desconexas.

A vítima estava caída na residência suja de sangue no corpo todo e o chão também estava ensanguentado. Os bombeiros fizeram o socorro do homem para a Santa Casa, e o estado de saúde era grave. Ele foi esfaqueado diversas vezes no tórax e nos braços.

O casal estava ingerindo bebidas alcoólicas quando começou a discussão depois da mulher ficar com ciúmes e esfaquear o marido. Informações são de que em outras ocasiões, ela já teria agredido o homem.

A mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia.