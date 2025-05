Mulher é presa após matar homem a facadas em Dourados

Leandro Holsbach

Uma mulher foi presa na noite desta sexta-feira (23) após matar um rapaz ainda sem identidade confirmada com uma facada no peito durante uma suposta discussão por drogas, em Dourados.

O crime aconteceu ao fim da noite na Praça Terêncio Romita, localizada no cruzamento das ruas Monte Castelo e Independência, no Jardim Independência, área conhecida como ponto de concentração de dependentes químicos, conforme apuração do Campo Grande News.

Testemunhas relataram que a discussão entre os dois começou minutos antes da agressão.

Após o golpe, a Polícia Militar foi acionada e prendeu Clarice no local. Henrique morreu antes da chegada do socorro.

A faca usada no crime foi apreendida. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos da perícia para esclarecer a dinâmica do homicídio.

