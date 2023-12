Mulher é presa após tentar entrar com droga para marido no presídio de Aquidauana

Presídio de Aquidauana / Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi presa no último domingo, 10, ao tentar entrar no Estabelecimento Penal de Aquidauana com 36.5 gramas de maconha. A tentativa de entrega seria feita ao marido, preso na unidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a porção estava escondia no cós da calça, entrada durante a revista pessoal. Ela confessou que a droga seria para o marido.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia da cidade.