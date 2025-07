Mulher é presa com arma e mais de 2,5 kg de maconha em Anastácio

A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio / PMMS

Uma denúncia anônima levou policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar a apreenderem mais de 2,5 quilos de substância análoga à maconha e uma arma de fogo na manhã desta quarta-feira, 2 de julho, no Loteamento Tarumã, em Anastácio.

Durante a abordagem, uma mulher de 31 anos foi detida. Segundo a PM, ela confessou envolvimento com o tráfico de drogas. No local, os agentes localizaram a droga, além de um revólver calibre .32 com quatro munições intactas.