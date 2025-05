Mulher é presa em Amambai durante Operação por estupro de vulnerável

Polícia Civil realizou prisão / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (21), uma dona de casa foi presa em uma aldeia, localizada na área rural do município. A prisão ocorreu em cumprimento a Mandado de Prisão Definitiva, com sentença condenatória pelo crime de Estupro de Vulnerável.

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), continua atuando de forma intensa na Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, voltada ao enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

As ações seguem em andamento, com esforços concentrados no cumprimento de mandados de prisão, fiscalização de pontos vulneráveis, atendimento de denúncias, dentre outras ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no território sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!