Mulher é presa por enviar fotos íntimas da filha de 8 anos

A suspeita, uma mulher de 29 anos, foi até a delegacia em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF para registrar que estava sendo ameaçada pelo homem, ocasião em que acabou presa suspeita de enviar fotos pornográficas da própria filha de 8 anos para um suposto golpista na internet.



Caso divulgado hoje (23), aconteceu na última quinta-feira (21). A Polícia Civil informou que a mãe da criança procurou a delegacia na tentativa de registrar uma ocorrência de ameaça, informando que estava sendo coagida por um homem a enviar fotos íntimas dela e da filha após entrar em contato com ele, por meio de um anúncio de empréstimo em uma rede social.



Ainda segundo os relatos da Polícia Civil, após a mãe permitir o acesso dos policiais ao celular, eles verificaram que, na verdade, a suspeita estava negociando a venda de fotos íntimas da filha. Uma quantia de R$ 3 mil foi oferecida para que as imagens, dela e da filha, fossem enviadas para o suposto agiota.

Segundo Tamires Teixeira, delegada responsável pelo caso, ao perceber que não receberia a quantia prometida, a mulher deixou de enviar as fotos. Após deixar de receber as fotos íntimas da mãe e filha, o homem publicou o conteúdo nas redes sociais.

A mulher foi presa em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário. Se condenada, poderá cumprir pena de 4 a 8 anos. O homem não foi identificado pela polícia.