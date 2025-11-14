Mulher é presa por manter sete cães em situação de maus-tratos em Campo Grande

Animal foi resgatado / PCMS

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (13), uma mulher responsável pela tutela de sete cães encontrados em situação de maus-tratos no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A ação ocorreu após denúncia registrada em boletim de ocorrência, apontando possível abandono e condições insalubres.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os animais em estado crítico de saúde e higiene. Eles estavam infestados de carrapatos, com lesões pelo corpo, magros e sem acesso a alimentação. A tutora mantinha os cães divididos em dois imóveis próximos. Em uma das casas, da qual havia se mudado, dois animais foram deixados entre sujeira extrema e móveis descartados a céu aberto, situação que caracterizou também crime de poluição ambiental por favorecer a proliferação de pragas urbanas.

No mesmo imóvel, os agentes encontraram dois filhotes mortos, pertencentes a uma das cadelas que ainda permanecia no local. Durante a inspeção, as duas cadelas apareceram quando perceberam a aproximação da tutora, reforçando o vínculo entre elas.

Nos novos endereços da autora, outros cinco cães foram encontrados em condições igualmente degradantes, infestados por parasitas e sem alimentação. Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de maus-tratos qualificado e poluição ambiental, cujas penas podem chegar a cinco e quatro anos de prisão, respectivamente.

