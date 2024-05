Mulher é presa por participação em morte e ocultação de cadáver em Sidrolândia

Caso chocou moradores / Divulgação

No último sábado, 26, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Sidrolândia, cumpriu um Mandado de Prisão Preventiva e prendeu uma mulher de 19 anos, investigada por sua participação no homicídio de Magno Monteiro, de 42 anos, assassinado e enterrado no quintal do terreno onde morava. A justiça acatou a representação pela prisão preventiva feita pela Autoridade Policial e expediu o mandado na noite anterior, que foi cumprido pela polícia civil na tarde de sábado.

A autuada é uma parente distante da vítima e esteve na Delegacia de Polícia em fevereiro deste ano para registrar uma ocorrência de violência doméstica, na qual informou que seu namorado ameaçou fazer com ela o mesmo que fez com Magno, ou seja, matá-la e enterrar o corpo no quintal da casa. A partir desse relato, a linha de investigação da polícia acerca do caso mudou, e esse núcleo familiar se tornou o principal suspeito do crime.

Durante as investigações, constatou-se que essa vítima de violência doméstica teve participação no crime. Ela foi encarregada de avisar ao namorado, no dia do crime, que Magno estava em casa, já que residiam no mesmo quintal. Ela o fez sabendo que os outros três autores estavam indo até lá para ceifar a vida de Magno. Também participou fornecendo materiais de limpeza para que os autores limpassem o local no dia seguinte ao homicídio. A motivação do crime foi uma disputa pelo terreno da família.

A mulher chegou a acompanhar os trabalhos investigativos da polícia e participou de duas buscas anteriores no terreno, efetuadas pela Polícia Civil e pelo corpo de bombeiros, visando encontrar o corpo de Magno, como se nada soubesse. No entanto, ela sempre teve conhecimento de que os restos mortais da vítima estavam enterrados no local, tendo, inclusive, participado do homicídio.

Com a prisão da última dos quatro envolvidos, a Polícia Civil conclui o caso, indiciando os autores por homicídio qualificado (por motivo fútil, com emprego de meio cruel e por recursos que impediram a defesa da vítima) e por ocultação de cadáver.