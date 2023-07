Mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Antônio Clementino

Itens apreendidos / Foto: Divulgação

Uma mulher de 42 anos foi presa na noite de quarta-feira, 19, durante a Operação Hórus, após a Polícia Militar notar movimentação suspeita no bairro Antônio Clementino, em Anastácio.

Por volta das 19h, uma equipe fazia rondas na região quando abordou duas mulheres em frente a uma casa. Uma delas tentou ir embora ao ver a viatura. A que se identificou como moradora disse que o filho seria envolvido com o tráfico de drogas, inclusive já foi preso pelo crime.

Ela permitiu a entrada dos policiais em sua residência, e durante a varredura, foi encontrada uma mochila com três balanças de precisão, 115g de cocaína, 755g de pasta base e diversos pedaços de plástico cortados para posterior fracionamento e comercialização do entorpecente.

Na residência havia duas crianças de 6 e 3 anos que ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

A autora foi encaminhada, juntamente com as drogas, para Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.