Droga apreendida na fiscalização / PCMS

A Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira, 27, uma mulher de 32 anos, que transportava cocaína dentro do corpo. A ação foi realizada em apoio à SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Fátima do Sul, que já monitorava a autora.

De acordo com as investigações, a mulher teria se deslocado de Fátima do Sul para a capital com o objetivo de adquirir entorpecentes e transportá-los de volta para comercialização. Para isso, ela se hospedou em uma residência no bairro Jardim Tijuca, onde passou a ser monitorada pelos policiais.

Hoje, ao sair da casa com destino à rodoviária de Campo Grande, a mulher foi abordada. Ao ser informada que seria conduzida até a sede da DENAR, para que pudesse ser revistada por uma policial feminina, ela admitiu estar transportando um invólucro contendo 100 gramas de cocaína oculto dentro do corpo.

Na delegacia, foi feita uma revista minuciosa, sendo que a autora carregava a droga escondida em sua genitália. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A participação de outros envolvidos está sendo investigada pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Fátima do Sul.