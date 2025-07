Mulher é presa suspeita de assassinato de empresário em Ribas do Rio Pardo

Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta sexta-feira (4), uma mulher de 41 anos suspeita de envolvimento no assassinato de Adenilson Vieira Soares, ocorrido na última segunda-feira (30) no bairro Estoril, em Ribas do Rio Pardo. O empresário do ramo da segurança foi morto a tiros em via pública.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia Civil do município, a SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciou as diligências logo após o crime, analisando imagens de câmeras de segurança e reunindo outros elementos que apontaram para a possível participação da suspeita no homicídio.