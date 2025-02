Mulher é presa transportando drogas em ônibus interestadual

Divulgação/ PM

Uma ação conjunta entre o Exército Brasileiro e o 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu durante a Operação Ágata, quando militares fiscalizavam um ônibus interestadual.



Com o apoio de cães farejadores do Canil da PM, os agentes identificaram uma passageira suspeita. Em um primeiro momento, nada ilícito foi encontrado em sua bagagem. No entanto, durante revista pessoal realizada por policiais femininas, foram localizados quatro tabletes de pasta base de cocaína escondidos sob o vestido, presos às pernas da mulher, além de dois invólucros de maconha junto ao seio.



A suspeita confessou que pegou a droga em Corumbá e a levaria para o Paraná. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante. O ônibus foi liberado para seguir viagem com os demais passageiros.



A Operação Ágata tem como objetivo intensificar a fiscalização e o combate a crimes nas regiões de fronteira, contando com a integração entre forças de segurança para reforçar a atuação contra o tráfico de drogas e outros delitos.