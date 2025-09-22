Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 19:40

Polícia

Mulher é resgatada após dois meses em cárcere privado pelo companheiro

Ação da Polícia Civil foi motivada por denúncia de familiares da vítima, que conseguiu pedir socorro durante distração do agressor

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 17:15

O agressor foi preso em flagrante no local / Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro. A operação foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em resposta a uma denúncia feita por familiares da vítima.

Segundo a polícia, os parentes relataram dificuldade de contato com a mulher e pedidos de socorro que geraram preocupação. A equipe se deslocou até o endereço informado, no bairro Jardim Centenário, onde encontrou a vítima em situação de risco. Ela relatou estar sendo ameaçada de morte e impedida de sair de casa.

De acordo com o depoimento, há dois meses o agressor proibia a mulher de trabalhar e, nos últimos dias, a impedia de sair da residência, além de monitorar seu celular constantemente. Em um momento de descuido do autor, a vítima conseguiu enviar um pedido de ajuda, que foi repassado por um familiar residente no interior do Estado a uma investigadora da DEAM.

O agressor foi preso em flagrante no local e autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. A vítima foi retirada com segurança, com apoio da equipe policial para recolher seus pertences, e recebeu encaminhamento para medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

