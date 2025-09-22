Mulher é resgatada após dois meses em cárcere privado pelo companheiro

O agressor foi preso em flagrante no local / Polícia Civil

Segundo a polícia, os parentes relataram dificuldade de contato com a mulher e pedidos de socorro que geraram preocupação. A equipe se deslocou até o endereço informado, no bairro Jardim Centenário, onde encontrou a vítima em situação de risco. Ela relatou estar sendo ameaçada de morte e impedida de sair de casa.

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro. A operação foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em resposta a uma denúncia feita por familiares da vítima.

De acordo com o depoimento, há dois meses o agressor proibia a mulher de trabalhar e, nos últimos dias, a impedia de sair da residência, além de monitorar seu celular constantemente. Em um momento de descuido do autor, a vítima conseguiu enviar um pedido de ajuda, que foi repassado por um familiar residente no interior do Estado a uma investigadora da DEAM.

O agressor foi preso em flagrante no local e autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. A vítima foi retirada com segurança, com apoio da equipe policial para recolher seus pertences, e recebeu encaminhamento para medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

