Mulher é resgatada de cárcere e agressões constantes do marido

Delegacia de Bonito / (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 46 anos foi resgatada da própria residência na tarde de sexta-feira (17) pela Polícia Militar. A vítima era proibida de sair de casa e agredida constantemente pelo companheiro, de 36 anos, na área central de Bonito.

A moradora conseguiu pegar o celular escondido e ligar para polícia informando que vinha sofrendo violência doméstica e psicológica do marido. Quando a polícia chegou, a mulher estava com vermelhidão no rosto, indicando agressão.

O acusado descumpriu a abordagem e não deixava a mulher sair da residência, tentou agredir um policial, quando foi necessário o disparo de um tiro de borracha na perna. Com ele foi encontrado R$ 671 em espécie, dois celulares e cigarros.

A mulher relatou que está casada com o agressor há 10 anos e vem passando por ameaças de morte e agressões, tanto psicológicas como física. Ela conseguiu pegar o celular do filho para acionar a equipe. O marido ainda teria quebrado diversos móveis da casa nas brigas.

Ele foi encaminhado para delegacia e vai responder por violência doméstica e resistência.