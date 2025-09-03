Mulher é resgatada de cárcere privado em fazenda no Pantanal

Filha acionou a polícia após vídeo-chamada revelar agressões e pedido de socorro
O autor foi preso em flagrante / Polícia Civil
Uma mulher foi resgatada na terça-feira (2) de uma situação de cárcere privado, agressões e violência sexual, em uma fazenda localizada na região pantaneira de Coxim. A vítima havia desaparecido após se deslocar até a propriedade rural no dia 29 de agosto para encontrar o companheiro, um homem de 46 anos, que foi preso em flagrante.
O caso veio à tona após a filha da vítima registrar uma ocorrência na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande), informando que estava sem contato com a mãe desde a viagem. A única comunicação ocorreu por meio de uma chamada de vídeo feita de um número desconhecido, na qual a filha pôde ver a mãe visivelmente ferida, amedrontada e sob coerção, pedindo por ajuda.
Diante da gravidade da denúncia, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim foi acionada e deslocou uma equipe até o local indicado. A operação resultou na prisão do suspeito e no resgate seguro da vítima, que foi imediatamente encaminhada à unidade policial, onde recebeu os cuidados iniciais e teve medidas protetivas de urgência solicitadas.
Segundo a Polícia Civil, o autor será indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e estupro. Devido à gravidade dos fatos, a prisão preventiva será representada junto ao Poder Judiciário.
As autoridades destacam a importância da denúncia em casos de violência contra a mulher e reforçam que canais como o 180 e delegacias especializadas estão à disposição para acolher vítimas e familiares.
