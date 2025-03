Mulher Ã© resgatada em LadÃ¡rio apÃ³s denÃºncia de cÃ¡rcere privado pelo Pai

Arma apreendida / PCMS

Na manhã desta quarta-feira, 19 de março, a Delegacia de Polícia Civil de Ladário recebeu uma denúncia alarmante sobre uma mulher que estaria sendo mantida em cárcere privado por seu pai, que não teve a identidade divulgada, em uma propriedade rural de Ladário.

A denúncia levou a uma investigação que revelou que a vítima não era vista na região há meses. Informações levantadas durante a apuração indicaram que ela estaria sofrendo de uma depressão profunda.

A equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Ladário se dirigiu até o local para verificar as informações. Ao chegarem à propriedade, encontraram a vítima realizando serviços de roçagem na plantação, portando um facão e uma espingarda. A posse irregular da arma de fogo resultou na prisão imediata da mulher em flagrante.

Durante a busca na residência, os policiais encontraram elementos que confirmaram as suspeitas de cárcere privado. Todas as janelas estavam seladas e a fachada da casa coberta com uma espécie de palha, dificultando a visão do interior. No local, também foi encontrado um revólver calibre 22 com numeração raspada, petrechos para o preparo de munição e munições deflagradas. Um detalhe que chamou a atenção foi a presença de uma geladeira trancada, o que indicava que a vítima poderia estar sendo mantida em condições inadequadas.

Embora, inicialmente, a vítima tenha negado estar em cárcere privado, ela foi encaminhada ao setor de Assistência Social de Ladário para um atendimento especializado e posterior oitiva. A investigação continua, aguardando a análise dos laudos periciais e depoimentos que irão esclarecer as circunstâncias do caso.

O homem foi levado para a Unidade Policial, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais.

A Polícia Civil de Ladário reforça o funcionamento do sistema de disque-denúncia, por meio do número 67 3226-1090, para que a população possa denunciar práticas criminosas de forma anônima. O sigilo da identidade do denunciante será garantido.