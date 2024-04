Mulher é sequestrada em saída de lotérica por trio em Campo Grande

Vítima procurou polícia após o crime / Ilustrativa/Henrique Arakaki, Midiamax

Uma mulher de 41 anos foi sequestrada por um trio, sendo duas mulheres e um homem, manhã de sábado, 30, ao sair de uma lotérica no Centro de Campo Grande. Ela relatou à polícia que o trio a forçou a entrar em um carro preto e barulhento estacionado na mesma rua, anunciando o assalto.

Conforme o site Midiamax, os sequestradores colocaram um capuz em sua cabeça dentro do veículo e a levaram para um local desconhecido, onde permaneceu por cerca de 25 minutos. Durante o trajeto, exigiram dinheiro, e no final do dia a libertaram em um local remoto e desconhecido, de onde ela caminhou até encontrar um ponto de ônibus e pedir ajuda.

A vítima, que não é da cidade e não conhece bem a região, descreveu as sequestradoras como mulheres baixas e robustas que falavam outro idioma, possivelmente bolivianas ou venezuelanas. Os criminosos levaram seu celular e R$120. O caso foi registrado como roubo agravado pelo envolvimento de múltiplos indivíduos e pela privação da liberdade da vítima.