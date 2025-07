Mulher é suspeita de queimar grávida viva em casa abandonada

Casa onde corpo da mulher foi encontrado / Midiamax

Uma mulher conhecida como ‘Chocolate’, de 24 anos, foi presa na quinta-feira (17), suspeita de matar e queimar uma grávida viva, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com Mato Grosso do Sul.

'Chocolate' foi presa no bairro General Genes, por suspeita de envolvimento no assassinato brutal de Lucía Carolina Escobar Ortiz, de 36 anos. Ela estava grávida de seis meses e o feto também morreu carbonizado.