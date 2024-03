Uma mulher de 27 anos, cuja identidade permanece anônima por questões de segurança, procurou as autoridades para relatar uma situação de extrema gravidade. Ela informou que seu ex-esposo, de 39 anos, mais uma vez a ameaçou de morte, proferindo palavras que ecoam o medo e a insegurança.

Essa não é a primeira vez que a vítima enfrenta tais circunstâncias. A vítima relata ter registrado ocorrências anteriores e até mesmo obtido medidas protetivas, as quais, infelizmente, não têm sido respeitadas pelo ex-marido. Ele persiste em desrespeitar as ordens judiciais, aproximando-se da vítima, proferindo ameaças e, segundo relatos, chegando ao ponto de persegui-la nos locais que frequenta.

Diante dessa grave situação, a mulher não hesitou em buscar auxílio policial, na esperança de que as devidas providências sejam tomadas para sua proteção e segurança. A violência doméstica, infelizmente, ainda persiste em nossa sociedade, causando traumas profundos e gerando um clima de constante temor para as vítimas.

As autoridades competentes foram notificadas sobre o caso e espera-se que medidas efetivas sejam tomadas para garantir a integridade física e emocional da vítima. É essencial que casos como esse sejam tratados com a seriedade e urgência que merecem, visando coibir qualquer forma de violência contra as mulheres e garantir o pleno exercício de seus direitos fundamentais.