Mulher encontra casal de idosos abandonado em situação precária em MS

Viatura da Policia Civil / Divulgação

Uma mulher denunciou à polícia que encontrou um casal de idosos em situação de abandono após ouvir gritos de socorro. O homem tem problemas mentais e a mulher, de 90 anos, é cega e está acamada.

Conforme informações do site Midiamax, a mulher disse que passava em frente à residência quando ouviu gritos de socorro. Como o portão estava encostado ela abriu e entrou, quando encontrou um casal de idosos doentes e em estado precário.

Ao abrir a geladeira viu que tinha apenas leite e um pedaço de carne estragada, não havia outros alimentos na casa.

Os idoso contaram a ela que não tem filhos, apenas um irmão da mulher que mora em uma chácara. Este irmão estaria com o cartão de aposentadoria dos dois idosos, e que inclusive, teria assinado um termo no Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) se responsabilizando em cuidar do casal.

O caso foi registrado na Delegacia de Guia Lopes da Laguna.