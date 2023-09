Mulher esfaqueia marido em briga na cidade de Sidrolândia

Divulgação

Mulher de 23 anos foi acusada de esfaquear o marido, de 41 anos, na noite dessa quinta-feira, 31, em Sidrolândia. O companheiro afirma que ela também já inventou ter sido agredida por ele em outra briga.

Conforme o portal Sidrolândia News, a suspeita espancou e esfaqueou a vítima e só parou quando ele conseguiu fugir.

O crime foi motivado por um desentendimento entre eles. A mulher usou uma faca para desferir golpes e ainda atingiu a cabeça do parceiro e provocou um corte.

Na delegacia, a vítima contou que sobreviveu, pois conseguiu fugir. O homem ainda mencionou que a esposa havia simulado agressões contra ela no passado, mas que, na verdade, ele estava do lado de fora da casa enquanto ela se machucava no interior do imóvel.

A Polícia Militar foi até a casa do casal, mas a mulher fugiu deixando rastro de sangue. O caso foi registrado na Delegacia de Sidrolândia.