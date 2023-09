Mulher esfaqueia o marido para se defender de "capacetada" em Aquidauana

Na noite de ontem, 19, uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foi acionada na Rua Filinto Muller, no Bairro Nova Aquidauana. pois conforme comunicado de vizinhos a vítima estava ferida na rua pedindo socorro.

Assim que os militares chegaram ao local, encontraram uma mulher, 42 anos, na residência de sua vizinha com um corte na cabeça e escoriações no calcanhar e tornozelo esquerdo, e informou que seu ex marido estaria em sua residência,

Assim que os policiais foram até a casa da mulher encontraram a casa em chamas e a motocicleta da vítima em frente a casa também em chamas, e o autor, 31 anos, já havia se fugido do local. Após fazerem rondas atrás do autor e não encontrarem.

Casa foi destruída com o fogo - Foto: CBMS

O autor se entregou para a Polícia Militar com três perfurações, duas nas costas e uma na cabeça, parte posterior na altura da nuca. O autor relatou que teria sido ferido pela vítima, que foi posteriormente confirmado pela mesma, que informou que o autor, ela e mais um terceiro envolvido beberiam em sua residência quando o autor começou a ter ciúmes e a ficar agressivo e que em determinado momento o autor teria pegado um capacete e desferido golpes na vítima, momento esse que ela teria pegado uma faca de cozinha e desferido os golpes para se defender das agressões.

Os dois necessitaram de atendimento e em seguida foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município.