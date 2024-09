Mulher espancada pelo marido pede socorro através de carta entregue na escola da filha

Viatura da Polícia Civil

Mulher que não teve a identidade divulgada, mandou uma carta para a escola da filha, com um pedido de socorro, após ter sido espancada pelo marido. O caso ocorreu na segunda-feira (9), em Três Lagoas.

A vítima contou que havia passado a noite anterior sendo espancada pelo marido, com chutes, pontapés e tapas no rosto. Ele também rasgou as roupas da esposa na frente da filha de oito anos, demonstrando ciúmes, conforme o JP News.

Entre as agressões, o homem xingava a esposa, fazia ameaças de morte caso procurasse a polícia e destruiu o celular dela. Em desespero, a mulher escreveu a carta pedindo socorro e deixou na escola ao levar a filha.

A carta foi lida e levada ao conhecimento da Polícia Civil, que registrou o caso. Agora, as investigações seguem pela Delegacia de Atendimento à Mulher.