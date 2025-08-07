Mulher fica ferida após queda de moto no centro de Anastácio

Vítima foi levada ao hospital / Fotos: Divulgação/Samu

Uma mulher de 48 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na tarde desta quinta-feira (7), no centro de Anastácio. O acidente ocorreu por volta das 15h na Avenida Manoel Murtinho.

De acordo com informações do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a condutora trafegava com uma motocicleta Honda CG 125 quando perdeu o controle da direção e caiu. A vítima foi encontrada consciente e orientada, apresentando escoriações pelo corpo.

Após os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada pela equipe do SAMU ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos. As causas da queda não foram divulgadas.

