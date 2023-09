Mulher foi atacada na frente dos filhos em Bodoquena

Topmidianews

Uma mulher de 28 anos, que teve o rosto desfigurado, estava na companhia dos filhos quando foi atacada a pedradas pelo ex-marido no último sábado, 2. As agressões ocorrerão pelo fato dele não aceitar o término do relacionamento.

Conforme o Topmidia, a agressão ocorreu em uma fazenda no município de Bodoquena, porém o suspeito foi preso em flagrante no dia seguinte, quando se apresentou na delegacia. Ele foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio.

Já a mulher, que por conta das agressões acabou perdendo um olho, está internada na Santa Casa de Campo Grande em coma induzido e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

O caso

Tudo teria começado com uma discussão entre o casal. Na oportunidade, a mulher manifestou seu desejo de ir embora da casa onde moravam nas imediações da propriedade rural, e pediu ajuda para um casal de amigos para retirar seus pertences.

O ex-marido aceitou a condição e não interviu na situação em nenhum momento. Porém, segundo informações do site Bonito Mais, a vítima, que estava acompanhada dos filhos, colocou seus pertences no carro e quando todos estavam prontos para irem embora, o suspeito decidiu agir brutalmente.