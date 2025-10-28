Mulher indígena é atacada pelo próprio filho com foice em aldeia de MS

A vítima foi socorrida e não corre risco de morte
Polícia Civil prende homem em flagrante / PCMS
Na tarde desta segunda-feira (27), uma mulher indígena de 52 anos foi agredida pelo próprio filho dentro de sua residência em uma aldeia de Caarapó. Segundo informações da Polícia Civil, o homem, de 31 anos, entrou repentinamente na cozinha portando uma foice e avançou contra a mãe sem motivo aparente.
Durante a tentativa de fuga, a vítima caiu ao solo e sofreu um corte profundo na mão ao tentar se proteger. O agressor ainda teria dado chutes na cintura e nas costas da mãe antes de fugir do local.
A Polícia Civil, acionada pela capitania da aldeia e com o apoio da liderança local, prendeu o homem em flagrante através do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Caarapó.
A vítima foi socorrida ao hospital local e passa bem, sem risco de morte. Ela relatou que o filho possui transtornos mentais, mas se recusa a tomar medicação. O agressor permanece à disposição da Justiça da comarca.
