28 de Outubro de 2025 • 19:35

Polícia

Mulher indígena é atacada pelo próprio filho com foice em aldeia de MS

A vítima foi socorrida e não corre risco de morte

Redação

Publicado em 28/10/2025 às 18:19

Polícia Civil prende homem em flagrante / PCMS

Na tarde desta segunda-feira (27), uma mulher indígena de 52 anos foi agredida pelo próprio filho dentro de sua residência em uma aldeia de Caarapó. Segundo informações da Polícia Civil, o homem, de 31 anos, entrou repentinamente na cozinha portando uma foice e avançou contra a mãe sem motivo aparente.

Durante a tentativa de fuga, a vítima caiu ao solo e sofreu um corte profundo na mão ao tentar se proteger. O agressor ainda teria dado chutes na cintura e nas costas da mãe antes de fugir do local.

A Polícia Civil, acionada pela capitania da aldeia e com o apoio da liderança local, prendeu o homem em flagrante através do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Caarapó.

A vítima foi socorrida ao hospital local e passa bem, sem risco de morte. Ela relatou que o filho possui transtornos mentais, mas se recusa a tomar medicação. O agressor permanece à disposição da Justiça da comarca.

