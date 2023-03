Mulher leva 11 facadas do ex-marido em ataque surpresa

Homem atacou vítima a facadas / Reprodução vídeo

Mulher que não teve a identidade divulgada foi atacada com 11 facadas pelo ex-marido na manhã desta terça-feira (28), no Jardim Anache, em Campo Grande. A vítima estava em um estacionamento de supermercado quando foi surpreendida pelo ex e quase assassinada.

Câmeras de segurança flagraram toda a cena do esfaqueamento, informou o Topmidianews. Primeiro a vítima toma um tapa e depois onze golpes de faca.

A vítima está no estacionamento de um supermercado, mexendo no celular. Em dado momento, um homem surge na calçada, andando rapidamente. Ele a surpreende e dá um tapa que faz o celular dela voar a cerca de cinco metros de distância.

Em seguida, o ex-marido dela inicia os golpes com a faca. Durante boa parte do ataque, a mulher consegue se defender com o braço. No entanto, segundos depois, ele consegue abaixar a cabeça dela e dá uma sequência de facadas. Ao menos quatro golpes acertam a nuca da mulher.

O agressor, só para o ataque quando a mulher cai. Ele foge correndo. A Polícia Militar foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi levada para a Santa Casa.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. O caso é tratado como tentativa de feminicídio.