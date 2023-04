Mulher mata marido a pauladas no assentamento Santa Luzia

Ilustrativa

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a pauladas nesta segunda-feira (17), no assentamento Santa Luzia, no município de Nova Alvorada do Sul.

A suspeita é a esposa da vítima que foi presa em flagrante.

A morte teria ocorrido após uma discussão entre o casal.

A suspeita não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante e será encaminhada à Justiça para responder pelo homicídio.

Já o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal para realização de exames periciais.