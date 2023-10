Mulher mata marido após ser espancada em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Natan Silva, de 33 anos, morreu na noite de sábado, 21, após ser esfaqueado no pescoço pela companheira, de 28 anos. A suspeita teria assassinado a vítima por ter sido espancada, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estaria brigando em casa, quando saíram e Natan teria agredido a companheira com socos e tapas, arrastando ela pelos cabelos.

Pouco depois, vizinhos viram o rapaz correndo pedindo socorro, com o ferimento no pescoço. Um vizinho colocou ele no carro e foram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas. Ele deu entrada inconsciente e não resistiu.

A Polícia Militar foi até a residência e encontrou a mulher sentada nos fundos. Ela confessou que discutiu com o rapaz após ter ido a uma festa de aniversário com os filhos, de outro relacionamento, com a família de um ex-companheiro, a vítima não teria gostado.

Quando ela chegou, o marido a esperava com uma faca de cabo branco, ele teria pegado o bebê do casal, de apenas quatro meses. Ela relata que ficou com medo dele fazer algo com o filho, foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu atrás dele. Ela diz que quando se aproximou foi agredida por ele na rua.

Ela conta que não se lembra se ela tomou a criança ou Natan teria entregado ao ser esfaqueado. Ela ainda teria sido informada que ele havia morrido quando a polícia chegou.

Ela foi levada para a Cepol, onde foi ouvida e liberada. Foi expedido uma requisição para que ela faça exame de corpo de delito no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).