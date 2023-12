Mulher morre após carro invadir preferencial e colidir na rua Bahia

Natália Oliver, Campo Grande News

Mulher de 53 anos, ainda não identificada, morreu na manhã deste sábado (9), após uma colisão envolvendo uma moto e um carro no cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho com a Rua Bahia, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, a vítima, que estava na garupa de uma Honda Biz azul, seguia pela Rua Bahia quando foi atingida por um Toyota Etios branco, que trafegava pela Antônio Maria Coelho.

O impacto da colisão foi tão forte que a mulher foi lançada para a calçada, morrendo instantaneamente.

O piloto da moto, um homem de 40 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado às pressas para a Santa Casa de Campo Grande. A moto ficou destruída embaixo do veículo.

Conforme informações do Batalhão de Trânsito, o acidente teria sido causado pelo motorista do Toyota Etios, que teria desrespeitado o sinal vermelho no momento da colisão. Além disso, de acordo com a Policia Militar, o condutor se recusou a realizar o teste de bafômetro.

O local do acidente foi isolado para a realização da perícia, e o trânsito no cruzamento ficou congestionado durante a manhã. A Polícia Civil foi acionada para fazer o trabalho de perícia no local.