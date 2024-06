Mulher morre arremessada em capotagem de veículo

Leandro Holsbach, Divulgação

Kelly Rodrigues dos Santos, morreu ao ser arremessada durante capotagem de um carro, na tarde deste domingo (9), na BR-463, em Dourados. Outros três ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos.

Segundo o Campo Grande News, o acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao Aeroporto Francisco de Mattos Pereira, entre Dourados e Ponta Porã. Um dos pneus do Volkswagen Virtus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Na sequência, o carro capotou várias vezes, até parar com as rodas para cima.

Daniele ocupava o banco traseiro e estava sem cinto, segundo as autoridades. Ela foi arremessada para fora do carro durante a capotagem e morreu no local. Outras três pessoas foram socorridas com vida ao hospital de Dourados, mas o estado de saúde delas ainda é desconhecido.

Só neste fim de semana, sete pessoas morreram em acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul.