Mulher morre atropelada ao tentar atravessar rua de Campo Grande

Polícia Militar no local / (Foto: Reprodução/Campo Grande News)

Evanir Carvalho de Souza, de 59 anos, morreu atropelada ao tentar atravessar a Rua Rui Barbosa, próximo à Avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho, no Centro de Campo Grande, na tarde desta terça-feira, 28.

A vítima atravessava a via quando foi atingida por um Renault Captur. Seguindo o site Topmídia News, houve tentativa de reanimação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por 40 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar está no local e o trecho, entre a Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho, esteve interditado para os trabalhos das equipes policiais.

A perícia apura se a vítima atravessou fora da faixa, pois testemunhas relataram, que o semáforo estava verde para condutora do veículo.