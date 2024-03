Mulher morre vítima de bala perdida durante execução de jovem

Campo Grande News

Luana Azevedo da Silva, de 39 anos, foi morta após ser atingida por um tiro, no início da noite deste domingo (3), entre as ruas Madame Butterfly, Dr. Jivago e Hamlet, ao lado da praça do Bairro Estrela do Sul, situada na região norte de Campo Grande.

Além dela, Wanderson Mateus Vieira de Araújo, 20 de idade, também foi morto. Conforme o Campo Grande News apurou com populares que acompanharam a dinâmica, dois homens em duas motocicletas de cor preta abordaram Wanderson, que estava em um ponto de ônibus próximo ao local. Houve discussão, a vítima tentou correr, mas foi atingida pelos tiros e terminou caindo no gramado.

Já Luana, que mora em frente da praça, correu após ouvir os disparos e foi vítima de uma bala perdida. Segundo moradores, ela chamava o filho, que estava brincando na via pública.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ambos não resistiram aos ferimentos. Assim como a PM (Polícia Militar), a GCM (Guarda Civil Metropolitana) fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A reportagem apurou que Wanderson tinha passagens por tráfico de drogas e receptação.

O caso será registrado como homicídio qualificado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada).