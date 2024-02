Mulher morre após pneu de bike elétrica travar e derruba-la no chão

Paulo Francis, Campo Grande News

Uma mulher de 43 anos que ainda não teve a identidade divulgada pela polícia, morreu na manhã desta terça-feira (6), após cair da bicicleta elétrica que conduzia pela Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Ginásio Guanandizão, região do Bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, testemunhas informaram que viram o momento em que o pneu dianteiro da bicicleta elétrica travou e a mulher, que seguia sentido ao Centro da Capital, caiu no chão, batendo forte com a cabeça. A vítima perdeu bastante sangue no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e os socorristas fizeram massagem cardíaca por cerca de 40 minutos, mas a vítima não resistiu e a morte foi constatada no local.