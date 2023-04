Mulher paga R$ 10 mil para jovem 'assustar' marido e ele acaba morto

Mulher confessou ter prometido pagar R$ 10 mil / Reprodução

Uma mulher de 39 anos foi presa nessa quarta-feira, dia 5 depois de confessar ter participação na morte do marido em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce (MG).

Conforme o Metrópoles, Caio Campos Domingues foi encontrado morto na terça-feira, dia 4, momentos após ter saído de casa acompanhado da suspeita.

Inicialmente, o caso era investigado como latrocínio. Em um primeiro relato, a mulher afirmou que conduzia a caminhonete da família e que um jovem de 21 anos teria anunciado assalto exigindo que ela lhe entregasse uma bicicleta que estava no veículo.

Ouvida pela segunda vez, a mulher confessou ter prometido pagar R$ 10 mil para o jovem “dar um susto” no marido, mas que não tinha a intenção de matá-lo.