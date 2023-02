Mulher perde controle de carro, acerta ônibus e casa abandonada

Veículo ficou com a frente destruída / Reprodução

Uma jovem de 22 anos, colidiu o carro que conduzia em um ônibus de transporte de passageiros e depois, acertou o muro de uma casa abandonada, na noite da última sexta-feira (10), em Corumbá.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua Delamare com a Tiradentes, região central. Ela teria colidido o carro Renault Sandero de cor branca, na lateral do ônibus. Com o impacto, o carro foi lançado no muro da casa.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram a jovem fora do carro, reclamando de dores no tórax. Ela estava consciente e foi encaminhada ao hospital.