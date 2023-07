Mulher perde quase R$ 4 mil ao cair em golpe do Whats em Anastácio

Golpe foi registrado na DP / Google Street View

Mulher de 57 anos, moradora de Anastácio sofreu o golpe do Whatsapp e registrou o fato na Delegacia nesta segunda-feira, dia 24. Ela perdeu R$ 3.995,00.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que no dia 20 de julho uma pessoa entrou em contato com ela por mensagem de texto via aplicativo WhatsApp, dizendo ser sua filha e que precisava com urgência de certa quantia em dinheiro, para realizar dois pagamentos.

A vítima, acreditando estar falando realmente com sua filha, acabou deslocando até uma casa lotérica onde

foi feito dois depósitos, o primeiro em nome de Rodrigo Fernando no valor de R$ 1.675,00 e o segundo no valor de R$ 2.320,00, que foi depositado na conta de Joseanae Viana dos Santos.



Ainda segundo a vítima, no outro dia, a sua filha entrou em contato, e disse que não havia pedido nada. Foi aí que a mulher se deu conta que havia caído em um golpe e perdido dinheiro.

Ela apresentou o comprovante dos depósitos na Delegacia de Anastácio, onde o caso foi registrado.