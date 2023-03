Mulher procura delegacia após cair em golpe em Anastácio

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ilustrativa

Uma mulher de 39 anos foi vítima de estelionato, nesta terça-feira, dia 22, em Anastácio.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que uma empresa entrou em contato via WhatsApp e ofereceram empréstimo. Como ela estava precisando, acabou aceitando e assinou um contrato no valor de R$ 5 mil.

Que para liberar referido valor, segundo uma das atendentes, a vítima teria que pagar um tributo federal referente a fato gerador do IRPF, que acusou na Receita Federal, no valor de R$398,13.

A vítima conta que realizou o pagamento no valor de R$398,13, via pix e que após o pagamento uma das atendentes voltou a dizer que tinha acusado outra restrição, dessa vez no valor de R$ 1.150,47 relativo ao IR.

Diante dos fatos, ela desconfiou que se tratava de um golpe e quando verificou seu nome no site da RFB, percebeu que estava regular e quando entrou em contato com a atendente, esta respondeu de maneira grosseira de que senão pagasse essa restrição não poderia ser liberado o empréstimo.

Diante dos fatos, ela notou que realmente se tratava de um golpe e registrou os fatos para fins de direito e providências cabíveis.