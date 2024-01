Mulher que locou espaço de festa onde comerciantes foram feitos reféns receberia dinheiro

Ana Beatriz, Campo Grande News

A mulher que locou um espaço de festa onde três comerciantes foram mantidos em cárcere privado na quinta-feira (4), de 25 anos, receberia parte do dinheiro do sequestro. O acaso aconteceu em Campo Grande.

Ela acabou presa em flagrante durante a ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Durante as diligências, Geovane Ferreira de Lima, 27 anos, foi morto ao reagir a abordagem e o comparsa, identificado como Valdir de Oliveira Lopes Filho, 23, acabou preso, segundo o Campo Grande News.

Segundo o Batalhão de Choque, Kevelyn da Silva Araújo foi a responsável por alugar o espaço sabendo que ali ocorreria um crime. Depois, receberia parte da quantia obtida com o sequestro dos comerciantes. A mulher tem passagem criminal por calúnia, ameaça e furto.

Segundo o Campo Grande News apurou, consta no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) processo por receptação e crime de trânsito no nome de Geovane. Na ficha ainda foi encontrada passagem por tráfico de drogas, de quando ele ainda era menor de idade. Já Valdir de Oliveira tem ficha por dano, roubo, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas.