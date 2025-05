Mulher que matou homem com facada no peito alega legítima defesa

Leandro Holsbach

A jovem presa após matar com uma facada no peito um homem de 37, afirmou à polícia que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima tentou estuprá-la. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (23), na Rua Independência, no Jardim Itália, em Dourados.

A mulher alegou que agiu em legítima defesa após ser vítima de uma tentativa de estupro. Segundo ela, o homem a convidou para ir até sua residência e, ao chegar ao local, teria tentado forçá-la sexualmente, segundo o Campo Grande News.

“Ele tentou me estuprar, então eu peguei uma faca e dei uma facada nele”, declarou. Clarice disse ainda que sua intenção não era matar o homem, mas apenas fazer com que ele parasse a agressão. “Queria só assustar para ele sair de cima de mim”, afirmou.

A mulher contou que está grávida de três meses, sofre de distúrbios mentais, faz uso de medicamentos controlados e, há cerca de dois meses, começou a usar crack.

A polícia investiga as circunstâncias do crime, que teria ocorrido durante uma suposta discussão envolvendo drogas. A mulher permanece detida e à disposição da Justiça.

